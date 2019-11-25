قوة من النزاهة تعتقل 3 مدراء عامين في وزارة العدل

2019/11/25 | 01:05

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بغداد اليوم ـ خاص

افاد مصدر أمني، الاثنين، بأن قوة من النزاهة، اعتقلت 3 مدراء عاميين في وزاة العدل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من النزاهة، اعتقلت 3 مدراء عاميين في وزارة العدل، وهم كل من احسان جبر طارش وتحسين علي جلوب مشتت وسعد وناس بدن".

وكان مصدر مطلع، قد افاد الاحد 24 تشرين الثاني 2019، بان قوة من النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود ملا طلال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من هيأة النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود ملا طلال مساء اليوم، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، متلبساً بالرشوة".

وكانت هيأة النزاهة، قد كشفت عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حالياً على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين.

دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت".

وكانت الهيأة قد أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ بحق النائب الحالي ومحافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة تسنمه منصب المحافظ

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، بان قوة من النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود ملا طلال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من هيأة النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود مل

بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن كتلة سائرون غايب العميري، الاحد 24 تشرين الثاني 2019، ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المتعددة هو الحل الأهم للازمة، فيما أشار الى أن "الأحزاب" لن تمرر قانون الانتخابات الجديد.

وقال الع

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