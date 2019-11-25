2019/11/25 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الإرهاب على تويتر يعلن الانقلاب العسكري: ترجيحات باختراق موقع الجهاز من هاكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب على تويتر يعلن الانقلاب العسكري: ترجيحات باختراق موقع الجهاز من هاكر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب على تويتر يعلن الانقلاب العسكري: ترجيحات باختراق موقع الجهاز من هاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).