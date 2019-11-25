انباء عن انسحاب المنتخب الاماراتي من بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة

2019/11/25 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباءعنانسحابالمنتخبالاماراتيمنبطولةكأسالخليج24 فيالدوحة

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