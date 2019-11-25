صفحته بتويتر تعلن : جهاز مكافحة الارهاب يعلن العصيان العسكري في العراق

2019/11/25 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن جهاز مكافحة الارهاب العصيان العسكري في البلاد ، بحسب ما ورد في صفحته على تويتر .

واشارت مصادر رفيعة الى ان صفحة جهاز مكافحة الارهاب قد تم اختراقها وتهكيرها من قبل جهات خارجية لبث الشائعات .

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