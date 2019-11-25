عبد المهدي : سأقدم استقالتي خلال 72 ساعة

2019/11/25 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف مصدر سياسي عن عقد اجتماع لقادة القوى الرئيسة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، قبل قليل ، بشأن تطورات الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد ،مع تفاقم الاوضاع في محافظة ذي قار .

وافاد المصدر لـ “كلكامش برس ” بأن “عادل عبد المهدي قال للمجتمعين بالحرف الواحد :سأقدم استقالتي خلال 72 ساعة “.

ولم يكشف المصدر المزيد عن اسباب اعلان عبد المهدي ، الا انه اشار الا ان الاخير بدأ يشعر بان الدولة بدأت تفقد شرعيتها في محافظات عدة مع استمرار زخم التظاهرات واعلان الاضراب مقابل اصرار القوى السياسية على عنادها بشأن رفض مطالب المتظاهرين .

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