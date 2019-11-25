مصدر: الاتحاد الاماراتي ملتزم بالمشاركة في خليجي 24 حسب ما اعلن عنه قبل ايام و سيصل منتخبه صباح اليوم الاثنين الى الدوحة

2019/11/25 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر:الاتحادالاماراتيملتزمبالمشاركةفيخليجي24 حسبمااعلنعنهقبلاياموسيصلمنتخبهصباحاليومالاثنينالىالدوحة

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