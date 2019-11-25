رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب ينفي الاخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في الفيس بوك

2019/11/25 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب الفريق الاول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني، الاخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في الفيس بوك

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