عباس علي العلي - ثورة تشرين حركة تعيير أم إرادة إصلاح ح1

2019/11/25 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لا يختلف إثنان إن ما يحدث في العراق منذ تشرين الأول الماضي وللآن ليست مجرد تظاهرات وأحتجاجات مطلبية، بقدر ما هي ثورة شعبية هدفها أكبر من مجرد مطالبات بتحسين الواقع الاجتماعي والسياسي والأقتصادي لبلد أنهكه الفساد والتخريب وتدخل خارجي أفسد كل شيء وأطاح بهيبة النظام والدولة، كما لا يختلف دارسي السلوك الأجتماعي السياسي من أن هذه الحركة الأحتجاجية بكل مقوماتها ومقدماتها والمعطيات على الأرض تؤشر حقيقة و......

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