2019/11/25 | 01:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة: الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت للاختراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العمليات المشتركة: الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت للاختراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة: الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت للاختراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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