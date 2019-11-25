موسع.. العمليات المشتركة: ملاحقة الجناة الذين قاموا باختراق الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب ولا صحة لوجود عصيان

2019/11/25 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاثنين، ان الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت الى اختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة

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