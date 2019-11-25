الاعلام الامني :صفحة جهاز مكافحة الارهاب اخترقت ولا يوجد عصيان عسكري

2019/11/25 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفت خلية الاعلام الامني ، ما ورد على صفحة جهاز مكافحة الارهاب في تويتر ، بشأن اعلانه العصيان العسكري في البلاد .

واوضحت : “تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين أن الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت الى اختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وان الاجراءات مستمرة لملاحقة الجناة، كما أن ما نشر على هذه الصفحة عن وجود عصيان عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا، لذا اقتضى التنويه”.

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