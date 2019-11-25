الوجبات السريعة قد تؤدي الى العمى

2019/11/25 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

الكثيرين لا يدركون كل الأضرار الناتجة عن تناول الوجبات السريعة، ويعتقد بأن هذه الوجبات تؤدي فقط إلى السمنة.

في الواقع بالإضافة إلى زيادة

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