الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن تهكير صفحة جهاز مكافحة الارهاب (موسع)

2019/11/25 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، ان "ما نشر على الصفحة المهكرة بشأن وجود عصيان عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا".

وذكرت

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