بعد اختراقه.. شغاتي ينفي الاخبار التي وردت على الموقع الالكتروني لجهاز مكافحة الارهاب

2019/11/25 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب الفريق الاول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني، اليوم الاثنين، الاخبار التي وردت على الموقع الالكتروني للجهاز.

وقال شغاتي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الاخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في الفيس بوك غير صحيحة".

واضاف ان "جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامي للشعب للنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".

يشار الى ان مصدر في جهاز مكافحة الارهاب، افاد في وقت سابق ان الاخبار التي تم نشرها عن عصيان عسكري وانقلاب غير صحيحة.

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