البرلمان الاوروبي يوجه رسالة لحكومة البحرين بشأن الاوضاع الصحية للسجناء في معتقلاتها

2019/11/25 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

وجه 52 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة، اليوم الاثنين، عن الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون البحرين، إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي

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