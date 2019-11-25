"قرصنة موقع مكافحة الإرهاب".. جنرال عراقي ينفي حصول "انقلاب عسكري"  

2019/11/25 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب العراقي الفريق الأول الركن طالب شغاتي، صحة أنباء تحدثت عن "بدء الانقلاب العسكري " واعتقال مسؤولين في المنطقة الخضراء التي تضم المجمع الحكومي.

وقال شغاتي في تصريح لموقع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الأخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في الفيس بوك" غير صحيحة.

وأضاف إن "جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامي للشعب للنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".

وقال وسائل إعلام وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن الحسابات الإلكترونية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت، الاثنين، للقرصنة.

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