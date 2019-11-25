العمال البريطاني يضع حظر تسليح السعودية وإسرائيل في برنامجه الانتخابي

2019/11/25 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتعهد حزب العمال البريطاني المعارض بفرض حظر فورا على تصدير السلاح إلى السعودية وإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات التي ستجري في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر المقبل.وأعلن الحزب اليساري عن عزمه «تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية والتي قد تستخدم في اليمن وإلى إسرائيل لاستخدامها السلاح ضد المدنيين الفلسطينيين».كما وعد الحزب بإجراء إصلاح جذري لنظام تصدير الأسلحة البريطانية إلى دول أخرى كي «لا يعود بإمكان وزراء مرة أخرى تجاهل استخدام أسلحة بريطانية الصنع في استهداف مدنيين أبرياء».وأكد الحزب نيته الاعتراف فورا بدولة فلسطين في حال توليه مقاليد الحكم، مبديا تأييده لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.ويتخذ زعيم حزب العمال جيريمي كوربين مواقف صارمة تجاه إسرائيل، وتعرض في السنوات الأخيرة لهجمات متكررة من قبل الأوساط اليهودية بسبب مزاعم بـ»معاداة السامية».بدوره، تعهد حزب المحافظين البريطاني برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالانفتاح المالي من خلال الكشف عن تعهداته الانتخابية.وقال وزير الخزانة، ساجد جاويد، إن البيان الرسمي لحزب المحافظين الذي سيتم الكشف عنه سيكون التوضيح «الأكثر شفافية» لخطط الإنفاق في التاريخ البريطاني.ويعتزم جونسون الكشف عن خطط الحملة الانتخابية للحزب في فعالية يجري تنظيمها في ويست ميدلاندز، حيث يأمل المحافظون في تحقيق نجاحات في أوساط ناخبي حزب العمال التقليديين غير الراضين عن موقف الحزب المعارض من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

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