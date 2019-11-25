الاحتجاجات تنتقل إلى قطع الشوارع

2019/11/25 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميانتقلت التظاهرات في العراق، أمس الأحد، إلى مرحلة قطع الشوارع الرئيسية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، في خطوة تصعيدية جديدة من المحتجين، وفيما أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة للمتظاهرين تحثّهم على عدم التعرّض للمؤسسات الرسمية والحفاظ على السلميّة، أكدت تحقيقات وزارة الصحة عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع الذي استعملته قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين.وأمس الأحد، تركزت التظاهرات في بغداد عند ساحات التحرير والخلاني والطيران وشارع الرشيد وبداية شارع السعدون وعند جسور الجمهورية والسنك والأحرار، ومحيط المطعم التركي أو ما بات يطلق عليه اليوم اسم «جبل أحد المتظاهرين».وقالت مصادر طبية عراقية إن متظاهرا توفي متأثرا بجراحه، كما أُصيب نحو 10 آخرين باختناقات جراء قنابل، جرى نقلهم إلى عدة مستشفيات قريبة من مكان التظاهرات.ووفقا لناشطين ومتظاهرين، فإن التظاهرات تجددت في مدن في محافظات البصرة وكربلاء والنجف ومدن جنوبية أخرى، أبرزها الديوانية والعمارة والسماوة والرفاعي والغراف والناصرية والحمزة وعلي الغربي والهاشمية والحلة، علاوة على بلدات أخرى في الوسط والجنوب.وقال ناشطون في البصرة إن المتظاهرين أغلقوا عددا من الطرق الرئيسة في الزبير والعشار وأم قصر، فيما نصبت خيام جديدة في كربلاء بساحة التربية، وشارك أصحاب محال تجارية وأعضاء نقابات في ذي قار بالتظاهرات، واقتصرت التظاهرات في المحافظات الأخرى بالساحات والميادين العامة والشوارع الرئيسة لها، من دون أن تسجل أي مواجهات مع قوات الأمن.بدورها، أصدرت وزارة الداخلية توجيها مهما للمتظاهرين السلميين في المحافظات التي تشهد تظاهرات. وذكر بيان للوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان الوزارة اصدرت عدة نقاط تخدم المتظاهرين السلميين وتحافظ على حياتهم، أبرزها: عدم المساس بالممتلكات العامة لان عائديتها للمواطن ووجدت لخدمته، الجندي والشرطي هو اخاً لك ووجوده لحمايتك، حقوقك تصلك أسرع عندما تطالب بها بانضباط.ودعت الوزارة بحسب البيان الى الابلاغ عن المندسين ومثيري الشغب على الرقم المجاني (١٣٠)، فضلا عن التحلي بالأخلاق وحسن السلوك وهذا ما يجعل الدولة أكثر اهتماما بمستقبلك.وتابع البيان: اجعلوا الدولة مشغولة بإنجاز حقوقكم ولا تجعلوها مشغولة بإعمار ما دمره المندسين واصحاب الفوضى.من جانبها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان القوات الأمنية بالسماح لعوائل المعتقلين بزيارتهم وتوكيل محامي دفاع عنهم.وقالت المفوضية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه: «نطالب القوات الأمنية بالسماح لعوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات بزيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم».إلى ذلك، أعلن وزير الصحة جعفر علاوي أن التحقيقات اثبتت عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع المستخدم ضد المتظاهرين.وقال علاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن «التحقيقات اثبتت عدم وجود أي مادة سامة في الغاز المسيل للدموع»، مبينا أن «الغاز المستخدم طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً».وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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