محافظ بغداد يؤكد استكمال الاوامر الديوانية للمتعينين في التربية خلال أسبوع

2019/11/25 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحيكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن موعد استكمال الاوامر الديوانية للمتعينين في مديريات التربية الست ببغداد.وقال العطا»بدأنا باستكمال الاوامر الديوانية للمتعينين في مديريات التربية الست ببغداد»، مضيفا، انه «سيتم اصدار اوامر ديوانية للمتعينين البالغ عددهم 12935 على ملاك تربيات الرصافة والكرخ».واشار الى ان «الانتهاء من اصدار الاوامر سيكون خلال أسبوع».كما افتتح محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، أمس الاربعاء، مدرستين جديدة في ابو غريب، معلنا في الوقت ذاته استئناف العمل بمشروعين سكنيين في القضاء.وجاء الافتتاح ابان زيارة ميدانية للعطا، اطلع فيها على البنايتين وتجهيزاتهما في منطقة الحمدانية بناحية النصر والسلام والأخرى في منطقة الجذب مركز القضاء، لافتا الى ان المدارس الجديدة ستسهم بحل الازدواجية للدوام.كما أشار السيد المحافظ إلى « ان المحافظة لديها خطط للارتقاء بواقع الخدمات المقدم في ابو غريب وتعمل حاليا لإيجاد حل سريع بشأن مشروع المجاري الاستراتيجي».وعلى هامش الافتتاح، اعلن محافظ بغداد استئناف العمل بمشروعي «الزيتون» و «نجمة بغداد» السكنيين في قضاء ابو غريب واللذين توقف العمل فيهما في وقت سابق، ويقارب عدد الوحدات السكنية في المشروعين 3000 وحدة يجري العمل فيهما بوتيرة تصاعدية.وتأتي الجولات الميدانية لمحافظ بغداد في سياق الاشراف المباشر على جهود تقديم الخدمات ومتابعة المشاريع والنهوض بواقع العاصمة واطرافها.

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