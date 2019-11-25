"هكر" يقودون انقلابا عسكريا في العراق بخرق صفحة قائد واعتقال 3 من مشرفيها

2019/11/25 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اخترق "قراصنة" الصحفة الرسمية لجهاز مكافحة الارهاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلنين باسم رئيسه الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني انقلابا عسكريا في العراق الذي يشهد موجة اضطرابات منذ شهر اكتوبر الماضي.

وقال ضابط رفيع في خلية الاعلام الامني يوم الاثنين إن صفحة جهاز مكافحة الارهاب قد تعرضت الى الاختراق.

من جهته نفى شغاتي الكناني الاخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في الفيس بوك

‏وقال الكناني في بيان اليوم ان "جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُوَر الوطن وحامي للشعب للنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".

اما الخبير الامني هشام الهاشمي فقد علق على الحادثة بالقول "جهاز مكافحة الارهاب قرة عيون العراقيين وينبغي ألّا يجر الى هكذا انقلابات، ولن تقبل بها التظاهرات السلمية ولا مهنية الجهاز".

في غضون ذلك افادت مصادر امنية بالقبض على المشرفين على الصفحة الرسمية للجهاز وهم ثلاثة بهدف التحقيق معهم على خلفية اختراق الصفحة.

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