انقلاب عسكري في العراق.. وقيادة العمليات المشتركة توضح

2019/11/25 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، ما نشر على حسابي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على "فيسبوك" و"تويتر" من أخبار حول اعتقال الجهاز ر...

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