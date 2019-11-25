منظمة بيا كامبسينا - المشاركة في اليوم العالمي للنضال ضد صنوف العنف الممارس ضد النساء

2019/11/25 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_بيا_كامبسينا منظمة بيا كامبسينا العالمية تدعو إلى المشاركة في اليوم العالمي للنضال ضد صنوف العنف الممارس ضد النساء من 25 إلى 30 نوفمبر، تدعو منظمة بيا كامبيسنا، إلى المشاركة في اليوم العالمي للنضال ضد صنوف العنف الممارس ضد النساء، كما الأمر كل سنة، وإلى مواصلة النضال من أجل مجتمعات واعية وحرة، بلا استغلال للكائنات البشرية وللطبيعة.وتندد في الآن ذاته، بالنظام الرأسمالي، البطريركي، والعنصري، والا......

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