2019/11/25 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نهويل_مورينو مقدمةفي 16 تموز 1984 تحدث الرفيق نهويل مورينو -بدعوة من قبل الشبيبة الإشتراكية_ حول تنظيم (بناء) الحزب الثوري.
هذا المقال هو النسخة المكتوبة لمحاضرته منقحة من قبل المحاضر نفسه.
وقد تم نشرها أولا في بوينس آيرس ضمن مذكرات التضامن.
(قارئ التثقيف السياسي رقم 1- 1984).عاصفة قيادة جديدة في حركة الطبقة العاملة لا نريد أن نحجز أنفسنا في تحليل الوضع الجديد الذي أجراه الحزب ف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (6)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا المقال هو النسخة المكتوبة لمحاضرته منقحة من قبل المحاضر نفسه.
وقد تم نشرها أولا في بوينس آيرس ضمن مذكرات التضامن.
(قارئ التثقيف السياسي رقم 1- 1984).عاصفة قيادة جديدة في حركة الطبقة العاملة لا نريد أن نحجز أنفسنا في تحليل الوضع الجديد الذي أجراه الحزب ف......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (6)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (6)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).