الفضل شلق - الحرية ٢٠ – ثورة البحث عن معنى ومغزى ومصير

2019/11/25 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق الافقار والتهميش عنوانان كبيران رئيسيان للثورة في لبنان.الإفقار سياسة النظام.التهميش نتيجة حتمية للبرنامج الذي كان وراء تلك السياسة.لا يمكن فصل الأمرين عن بعضهما.بلوغهما نقطة حرجة في وقت واحد أدى الى المفاجأة الكبرى والى حدة المواقف التي اتخذها اللبنانيون.سياسة الإفقار أدت الى تدني مستوى المعيشة والى تغيير ايديولوجي هائل.لم تعد الهجرة الى بلاد الانتشار كما إدعى أركان الطبقة السيا......

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