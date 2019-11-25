2019/11/25 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن وزير الدفاع، مارك اسبر طلب من وزير البحرية الأمريكية الاستقالة بعد مزاعم بأنه قدم اقتراحا سريا إلى البيت الأبيض لحل القضية المثيرة للجدل المتمثلة فى اتهام عنصر بالقوات الخاصة بالبحرية بارتكاب جرائم حرب في العراق.

وقال البنتاجون فى بيان له، إن إسبر طلب من وزير البحرية ريتشارد سبنسر أن يتقدم باستقالته بسبب افتقاره للصراحة في التعامل مع قضية عنصر القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية إدوارد جالاجر.

وتمت تبرئة جالاجر هذا العام من اتهامات بإطلاق النار على مدنيين، وقتل أسير من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، والتهديد بقتل رفاقه خلال عملية انتشار عام 2017.

لكنه أدين بتصوير نفسه مع جثة، فى قضية شهدت التفاف العديد من أعضاء الحزب الجمهوري حول جالاجر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، إنه لن يسمح للبحرية بتخفيض رتبة جالاجر بالقوات الخاصة، وهى واحدة من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، بعد أن قالت البحرية إنها تراجع الأمر.

وقال البيان إن الدعوة لاستقالة سبنسر جاءت بعد أن علم البنتاجون أنه قدم اقتراحًا خاصًا إلى البيت الأبيض لإعادة رتبة جالاجر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن اقتراح سبنسر الخاص يتناقض مع تصريحاته العلنية وأن إسبر فقد الثقة به.

جدير بالذكر، أن سبنسر قد اختلف مع ترامب علناً بشأن تعامله مع قضية جالاجر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يطلب من وزير البحرية الامريكية الاستقالة بشأن جرائم حرب في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يطلب من وزير البحرية الامريكية الاستقالة بشأن جرائم حرب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).