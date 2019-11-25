شاهد.. العثور على ادوات لتنفيذ أعمال ارهابية بكربلاء

2019/11/25 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مفارز شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت بالعراق على رمانة يدوية هجومية جاهزة للأنفجار مع سبعة قناني حارقة في احدى ازقة حي البلدية وسط المدينة....

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