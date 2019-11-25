ليلة دامية في ذي قار والبصرة والهدوء يسود بغداد

2019/11/25 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مصادر طبية وشهود عيان، اليوم الاثنين، باستشهاد 13 متظاهراً وإصابة العشرات في محافظتيّ ذي قار والبصرة، كما شهدت الأخيرة إضراباً عاماً عن الدوام، فيما ساد الهدوء العاصمة بغداد.

وقال الشهود والمصادر لـ"الغد برس"، إن "سبعة متظاهرين استشهدوا بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين بالقوة الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر في البصرة، وأصيب العشرات بالرصاص والقنابل الدخانية، فضلاً عن العديد من حالات الاختناق".

وأضافوا أن "ستة متظاهرين استشهدوا وأصيب العشرات بالرصاص والقنابل الدخانية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأشاروا إلى أن "المتظاهرين في البصرة وذي قار ما زالوا يواصلون قطع الطرق والجسور، كما أن البصرة شهدت اليوم الاثنين إضراباً عاماً عن الدوام".

أما في العاصمة بغداد فقد سادت ليلة هادئة في ساحة التحرير التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي عنها وعن المناطق المحيطة بها لنحو ساعة من الزمن، قبل أن يعود إليها.

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