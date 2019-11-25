الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي وزارات الدولة عن طريق الماستر كارد

2019/11/25 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

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