الحكومة تكشف شروط التعديل الوزاري وتقر بصعوبة حسم مناصب الوكالة

2019/11/25 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جددَ المتحدث باسم الحكومة وليم وردا التأكيد على إصرار السلطتين التنفيذية والقضائية على ملاحقة المسؤولين المدانين بقضايا فساد وزجهم خلف القضبان".

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