حسن خليل غريب - وصايا السكوت الذهبية كي تكون مواطناً غير متآمر

2019/11/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب في زمن العهر السياسي تم تزوير المفاهيم، بحيث حولت الأنظمة الحاكمة الشعب إلى جلاد يأتمر بأمر لخارج، ومسخت نفسها ضحية لشعب متآمر.وإذا كان الاستعمار والصهيونية يتباريان حول من يبدع أكثر في تغيير المفاهيم ومسخها، للنهش من لحم الشعوب الشيء الكثير.فما هي العلة التي أصابت عقل من يزعمون أنهم يقارعون الاستعمار والصهيونية، ويدافعون عن مصلح الفقراء والمساكين، فأغرقوا عقول الناس في تزييف المفاهيم؟ وما ه......

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