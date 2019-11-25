2019/11/25 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي الدولة عن طريق الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).