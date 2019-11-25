المؤشر نيكي يرتفع في بداية التعاملات بطوكيو

2019/11/25 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع المؤشر نيكي القياسي، اليوم الاثنين، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد نيكي 0.78% إلى 23292.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 1702.98 نقطة.

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