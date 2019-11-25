2019/11/25 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عسكري يقتل طالبة في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 09:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عسكري يقتل طالبة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عسكري يقتل طالبة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).