شرطة البصرة توضح بشأن صورة لرشيد فليح مع أحد أعضاء سائرون

2019/11/25 | 09:19

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بغداد اليوم- البصرة

شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن صورة لرشيد فليح مع أحد أعضاء سائرون

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات و

بغداد اليوم ـ النجف

اصدر محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد، قرارات "اصلاحية" جديدة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تخصيص مبلغ ٣٦ مليار دينار عراقي لأنشاء الخط الناقل للمجاري والذي سيرفع التلوث عن مجرى نهر ال

بغداد اليوم-بغداد

أدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) قرار هيأة الاعلام والاتصالات القاضي بإغلاق مكاتب 13 محطة تلفزيونية وإذاعية.

وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه يرفض "القيود التي وضعتها هيئة الإعلا

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