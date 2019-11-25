نائب: الاصلاحات الحالية ترقيعية وليست بالمستوى المطلوب

2019/11/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب رياض التميمي، الاثنين، الاصلاحات الحالية بانها ترقيعية ليست بالمستوى المطلوب.

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