2019/11/25 | 09:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب رياض التميمي، الاثنين، الاصلاحات الحالية بانها ترقيعية ليست بالمستوى المطلوب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاصلاحات الحالية ترقيعية وليست بالمستوى المطلوب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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