2019/11/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر توضيحا بشأن عودة أربعة سياسيين مطلوبين‎ ‎) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر توضيحا بشأن عودة أربعة سياسيين مطلوبين‎ ‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).