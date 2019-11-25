أرامكو.. مساعٍ لإقناع مستثمرين من الكويت والإمارات للمشاركة بالاكتتاب

2019/11/25 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن كبار مسؤولي أرامكو اجتمعوا مع مستثمرين في دبي للترويج للاكتتاب بأسهم الشركة، وأضاف المصدر أن المسؤولين يعتزمون لقاء مستثمرين في أبو ظبي غدا.

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