عین الأسد ... عاصمة العراق اميرکیا..

2019/11/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زیارة مفاجئة وغیر معلنة وصل نائب الرئیس الاميركي "مایك بنس" الی قاعدة عین الأسد الجویة في محافظة الأنبار غربي العراق، التقی خلالها الجنود الاميرکی...

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