2019/11/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. محتجون يغلقون اغلب جسور محافظة ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محتجون يغلقون اغلب جسور محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محتجون يغلقون اغلب جسور محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).