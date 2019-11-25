اليوم.. الشرطة يلاقي نواذيبو الموريتاني بشعار التاهل

2019/11/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق الشرطة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين مواجهة مهمة امام فريق نواذيبو الموريتاني على ملعب الخور القطري، ضمن اياب الدور الـ 16 من مسابقة الاندية العربية (كأس محمد السادس) بكرة القدم.

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