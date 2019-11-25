أدويـة سامـراء تعـاود طـرح مستحضـر الرومالجيـن قريبـاً

2019/11/25 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفـت الشركـة العامـة لصناعـة الأدويـة والمستلزمـات الطبيـة "سامـراء" إحـدى شركـات وزارة الصناعـة والمعـادن عـن معاودة طرح إنتاجهـا مـن مستحضـر الرومالجيـن فـي السـوق المحلـي

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