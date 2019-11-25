2019/11/25 | 09:49

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بعد وصوله إلى بغداد..



وفد كردستان الحكومي يجتمع مع وزير النفط ثامر الغضبان

يتبع.



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