2019/11/25 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تعلن احصائية الصادرات النفطية للشهر الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

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