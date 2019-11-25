نتنياهو: النظام الإيراني يمارس الإرهاب ضد شعبه ويخطط لمهاجمة إسرائيل

2019/11/25 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تخطط لمهاجمة بلاده، متهما النظام الإيراني بـ"ذبح" المئات من المواطنين الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، في فيديو نشره في حسابه على "تويتر"، مساء يوم أمس الأحد، العالم، إلى "تشديد الضغط على إيران ودعم إسرائيل في العدوان الذي تخطط له إيران".

ووصف نتنياهو، النظام الإيراني، بـ"نظام طغياني بامتياز"، معتبرا اياه بأنه "أكبر نظام إرهابي في العالم كونه يمارس الإرهاب ضد مواطنيه".

وأضاف، خلال جولة أمنية له في مرتفعات الجولان، أن بلاده تتخذ جميع الإجراءات لمنع إيران من التموضع في المنطقة، و"هذا يشمل العمليات المطلوبة لإحباط تحويل أسلحة فتاكة جوا أو برا من إيران إلى سوريا".

وأوضح أن بلاده ستعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لتحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية على دولة إسرائيل، مضيفًا "التزامنا واستعدادنا لمكافحة العدوان الإيرانية مطلقان ونعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها، لا أستطيع أن أفصح عن المزيد من التفاصيل ولكن هذه الجهود مستمرة دون هوادة".

واختتم نتنياهو، تغريداته بالتأكيد على أن "زعماء إيران يذبحون حاليا المواطنين الإيرانيين، هذا هو دليل آخر على طبيعة هذا النظام.



سنعارضه في كل مكان".

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