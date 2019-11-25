2019/11/25 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "فروزن2" إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار أميركي.

وتراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "فورد في فيراري" عن الصدارة، ليحتل المركز الثاني، مسجلا 16 مليون دولار والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانغولد.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "يوم جميل في الجوار" (أبيوتيفول دي إن ذا نيبورهود) في المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 13.5 مليون دولار ويقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس وتخرجه ماريال هيلر.

واحتل الفيلم الحركة الجديد "21 جسرا" (21 بريدجيز) المركز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دولار والفيلم بطولة تشادويك بوسمان وسيينا ميلر ومن إخراج بريانكيرك.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي "ميدواي" من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 4.7 مليون دولار والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فروزن 2) يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فروزن 2) يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).