2019/11/25 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، الاثنين، عن قرب اطلاق درجات وظيفية ضمن الحذف والاستحداث لقطاع التربية، مؤكدا ان الدرجات التي ستطلق ستكون ضعف عدد سابقتها من اجل احتواء اكبر عدد ممكن من الخريجين.وقال المكصوصي في تصريح لـ المركز الخبري الوطني ان “الغاية من تقليل سن التقاعد من 63 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكصوصي يكشف عن قرب اطلاق درجات وظيفية ضمن الحذف والاستحداث المركز الخبري الوطني.

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