2019/11/25 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تشدد على منع استيراد 22 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) لوفرتها محلياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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