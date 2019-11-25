مبابي يربك مدربه قبل مواجهة ريال مدريد

2019/11/25 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استقر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

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