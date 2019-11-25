غريزمان يتحدث عن علاقته بميسي وسواريز

2019/11/25 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شدد الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي برشلونة، على أنه إنسان خجول ولا يستطيع مبادرة الحديث مع الناس، لكن علاقته بزميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز تتطور بشكل جيد وسبق لهم تناول العشاء معًا.

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