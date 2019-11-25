النزاهة العراقية تصدر أمرا باستقدام رئيس هيئة استثمار النجف

2019/11/25 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ رئيس هيئة استثمار النجف، ضرغام كيكو،؛ مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) ...

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